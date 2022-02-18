Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что при необходимости Ростовская область поможет жителям Донбасса укрыться от войны

С такой гуманитарной задачей Россия уже справилась в 2014 году Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Ростовской области готовы оказать помощь жителям, желающим укрыться от массированных обстрелов ВСУ. На случай, если украинская армия развернет в регионе широкомасштабные боевые действия, соседняя страна готова приютить у себя живущих в регионе людей. Об этом заявил ДАН депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он отметил, что у властей Ростовской области уже был подобный опыт содействия донбассовцам в 2014 году, когда несколько сотен тысяч людей прибыли в Ростовскую область, желая спастись от войны.

- Мы с этой гуманитарной задачей справились: и встречали, и размещали, и решали многие вопросы и медицинской помощи, и социальной поддержки. Вся область объединилась вокруг губернатора и оказывала максимальную помощь, поэтому у нас уже отработана схема, методика, - сообщил Виктор Водолацкий.

Депутат Госдумы подчеркнул, что внимание к Донбассу обусловлено не только географической близостью к России и простым человеческим сочувствием, но также родственными связями, которые объединяют жителей двух регионов.

- У меня в семье, у моей супруги есть родные и близкие, живущие в Донбассе - братья, сестры, племянники, - рассказал он.

Напомним, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась 17 февраля. С самого утра киевские войска вели обстрелы республик по всем направлениям, используя при этом противотанковые ракетные комплексы, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под прицельным огнем противника оказались районы 14 населенных пунктов, по которым были выпущены почти 300 боеприпасов.

Украинские военные вторые сутки атакуют Донбасс. Фото: штаб «ООС»

Снарядами ВСУ были повреждены два дома в Петровском районе Донецка. А в поселке Старомихайловка в результате украинского обстрела получила ранение мирная жительница.

В поселке Старомихайловка под Донецком была ранена мирная жительница Фото: Олег УКЛАДОВ

Как заявили в донецком представительстве Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, таких массированных обстрелов Республики не было с апреля прошлого года.

Сегодня утром украинские военные продолжили атаковать Донбасс. При этом они снова применили тяжелую артиллерию и противотанковые комплексы. Под прицел ВСУ попали окраины Докучаевска, Горловки и села, расположенные на юге ДНР.

Из-за обстрелов было перекрыто движение транспорта на трассе Горловка-Донецк. В результате украинского удара получила повреждения трансформаторная подстанция в Горловке и был обесточен ряд населенных пунктов Республики.

В республиках сообщают о многочисленных повреждениях вследствие украинских обстрелов. Фото: представительство ДНР в СЦКК

Кроме того, сообщается, что ВСУ повредили полотно железной дороги между ДНР и ЛНР. В Еленовке была пресечена попытка диверсии.

Известно также, что за сутки ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов в ЛНР. Сегодня днем киевские силовики продолжили вести огонь по ее территории из минометов и артиллерийских орудий.

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