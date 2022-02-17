В СЦКК заявили о самом масштабном обострении ситуации в Донбассе за последний год

Наблюдатели подтверждают, что обстановка на линии соприкосновения сильно обострилась. Фото: штаб «ООС»

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. Об этом заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Обстановка на линии соприкосновения резко обострилась: с раннего утра и по состоянию на 18.30 зафиксировано уже 21 нарушение режима прекращения огня, в том числе 10 - с применением 120- и 82-миллиметровых минометов и ПТРК. Всего в направлении прифронтовых районов Республики выпущены 93 мины различного калибра, - сообщил он.

По словам руководителя донецкого представительства, в последний раз такой высокий уровень нарушений условий перемирия фиксировался наблюдателями в апреле 2021 года.

Напомним, с самого утра киевские войска ведут обстрелы оборонительных рубежей республик Донбасса по всем направлениям, используя при этом противотанковые ракетные комплексы, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Снарядами ВСУ были повреждены два дома в Петровском районе Донецка. А в поселке Старомихайловка в результате украинского обстрела получила ранение мирная жительница.

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