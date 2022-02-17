Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 февраля 2022 17:34

В поселке Старомихайловка под Донецком ранена мирная жительница

Женщина пострадала во время обстрела населенного пункта со стороны ВСУ
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обстрел поселка закончился ранением женщины

Обстрел поселка закончился ранением женщины

Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке Старомихайловка в западной части Донецка в результате обстрела ВСУ была ранена мирная жительница. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По предварительной информации, в результате НРПО со стороны ВСУ ранение получила мирная жительница населенного пункта Старомихайловка, - рассказали наблюдатели.

По данным СЦКК, обстрел поселка произошел в 19.15. Из подконтрольного Украине города Красногоровка украинские военные выпустили 10 гранат из АГС.

Подробности случившегося сейчас выясняются.

Напомним, с самого утра киевские войска ведут обстрелы оборонительных рубежей республик Донбасса по всем направлениям, используя при этом противотанковые ракетные комплексы, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Снарядами ВСУ были повреждены два дома в Петровском районе Донецка. Утром окраины столицы украинские войска обстреляли из РПГ.

Читайте также

ВСУ обстреляли из 120-миллиметровых орудий село Веселое под Донецком

По населенному пункту были выпущены 12 мин (подробнее)