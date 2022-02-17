В поселке Старомихайловка под Донецком ранена мирная жительница

Обстрел поселка закончился ранением женщины
Фото: Олег УКЛАДОВ
В поселке Старомихайловка в западной части Донецка в результате обстрела ВСУ была ранена мирная жительница. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- По предварительной информации, в результате НРПО со стороны ВСУ ранение получила мирная жительница населенного пункта Старомихайловка, - рассказали наблюдатели.
По данным СЦКК, обстрел поселка произошел в 19.15. Из подконтрольного Украине города Красногоровка украинские военные выпустили 10 гранат из АГС.
Подробности случившегося сейчас выясняются.
Напомним, с самого утра киевские войска ведут обстрелы оборонительных рубежей республик Донбасса по всем направлениям, используя при этом противотанковые ракетные комплексы, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
Снарядами ВСУ были повреждены два дома в Петровском районе Донецка. Утром окраины столицы украинские войска обстреляли из РПГ.
Читайте также
ВСУ обстреляли из 120-миллиметровых орудий село Веселое под Донецком
По населенному пункту были выпущены 12 мин (подробнее)