В поселке Старомихайловка под Донецком ранена мирная жительница

Обстрел поселка закончился ранением женщины Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке Старомихайловка в западной части Донецка в результате обстрела ВСУ была ранена мирная жительница. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По предварительной информации, в результате НРПО со стороны ВСУ ранение получила мирная жительница населенного пункта Старомихайловка, - рассказали наблюдатели.

По данным СЦКК, обстрел поселка произошел в 19.15. Из подконтрольного Украине города Красногоровка украинские военные выпустили 10 гранат из АГС.

Подробности случившегося сейчас выясняются.

Напомним, с самого утра киевские войска ведут обстрелы оборонительных рубежей республик Донбасса по всем направлениям, используя при этом противотанковые ракетные комплексы, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Снарядами ВСУ были повреждены два дома в Петровском районе Донецка. Утром окраины столицы украинские войска обстреляли из РПГ.

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