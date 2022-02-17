Снарядами ВСУ повреждены два дома в Петровском районе Донецка

В домах повреждены остекление и кровля (архивное фото) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ходе утреннего обстрела ВСУ были повреждены два жилых дома, расположенных в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на диспетчерскую службу района.

- В результате обстрела повреждены два частных дома по улице Мелитопольская, 67 и 86а, - проинформировали там.

Уточняется, что в домостроениях пострадали крыша и стекла. Для фиксации последствий обстрела на место происшествия направилась оперативная группа, о чем сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее там заявили, что ВСУ обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка из РПГ. Украинские военные выпустили 10 гранат.

Кроме того, минометному обстрелу ВСУ подвергся поселок Старомихайловка. Со стороны подконтрольного Киеву города Красногоровка в 10.18 в его направлении были выпущены шесть 82-миллиметровых мин.

Читайте также

Украинское командование готовится перебросить в Донбасс ракетные комплексы «Точка-У»

Их подготовкой к боевому применению сейчас занимаются в Хмельницком (подробнее)