ВСУ обстреливают из минометов пригороды Донецка и Горловки

Вслед за мариупольским киевские силовики сосредоточили огневую активность на донецком и горловском направлениях в ДНР. Фото: штаб «ООС»

Вслед за мариупольским под обстрелы ВСУ попали окрестности населенных пунктов на донецком и горловском направлениях в ДНР. Об этом заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, с 08.24 до 09.32 украинские силовики нанесли удар по поселку Еленовка и селу Сигнальное под Донецком, горловским поселкам шахт имени Гагарина и Изотова, а также селам Петровское и Новоласпа на юге Республики. При обстрелах применялись 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

- За один час были выпущены 72 боеприпаса, - рассказали наблюдатели.

Напомним, что ранним утром подразделения украинской армии нанесли массированный удар по девяти населенным пунктам Донецкой и Луганской Народных Республик. Обстрелы велись почти два часа.

В ответ военнослужащие Народной милиции ДНР открыли ответный огонь по украинским позициям, стараясь подавить огневые точки противника.

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