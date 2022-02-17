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Политика17 февраля 2022 6:56

Киевские войска утром нанесли массированный удар по девяти населенным пунктам Донбасса

По территории республик были выпущены около 160 боеприпасов
Ирина ДМИТРИЕВА
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Обстрел республик велся более двух часов. Фото: штаб «ООС»

Обстрел республик велся более двух часов. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром подразделения украинской армии нанесли массированный удар по Донбассу. Под прицелом ВСУ оказались окрестности сразу девяти населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, по которым были выпущены около 160 боеприпасов. Об этом сообщили представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрелы производились на протяжении более чем двух часов - с 5.32 до 7.42.

- В зону поражения попали районы населенных пунктов Коминтерново, Октябрь, Новоласпа и Петровское в ДНР, а также Веселенькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое и Сокольники в ЛНР, - рассказали наблюдатели.

Отмечается, что ВСУ применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметра, посредством которых они выпустили 67 мин, гранатометы различных видов - из них по территории республик были выпущены 90 боеприпасов, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.

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