Военные ДНР открыли огонь по позициям ВСУ в ответ на массированные обстрелы Республики

Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь по украинским позициям. Об этом заявили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника, - проинформировали в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, сегодня утром подразделения украинской армии нанесли массированный удар по Донбассу. Под прицелом ВСУ оказались окрестности сразу девяти населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, по которым были выпущены около 160 снарядов.

Обстрелы велись на протяжении более чем двух часов. За это время в зону поражения попали районы населенных пунктов Коминтерново, Октябрь, Новоласпа и Петровское в ДНР, а также Веселенькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое и Сокольники в ЛНР.

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