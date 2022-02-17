При обстреле ДНР украинская армия применила противотанковый ракетный комплекс

В последний раз подобное оружие киевские силовики использовали при обстрелах Республики 25 декабря. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром подразделения украинской армии выпустили в направлении Горловки противотанковую ракету. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что снаряд из ПТРК был направлен в сторону поселка шахты имени Гагарина. Как отметили в СЦКК, в последний раз подобное вооружение ВСУ использовали при обстрелах Республики 25 декабря.

Напомним, что с самого утра киевские военные ведут огонь по оборонительным рубежам ДНР со всех направлений. Применяются минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Про массированные обстрелы противника сообщают и в ЛНР, где заявили, что Киев предпринимает попытки «раскачать» конфликт в регионе.

Известно также, что военнослужащие Народной милиции ДНР открыли ответный огонь по украинским позициям, стараясь подавить огневые точки противника.

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