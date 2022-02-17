В ДНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ после утренних обстрелов Республики

Армия ДНР подавляет огневые точки сил ВСУ под Донецком Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Народной милиции ДНР открыли ответный огонь по украинским позициям. Об этом заявили в оборонном ведомстве Республики.

- Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника, - проинформировали в Народной милиции.

Напомним, сегодня утром подразделения украинской армии нанесли массированный удар по Донбассу. Под прицелом ВСУ оказались окрестности сразу девяти населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, по которым были выпущены около 160 боеприпасов.

Сегодня утром киевские войска нанесли массированный удар по девяти населенным пунктам Донбасса. Фото: штаб «ООС»

Обстрелы велись на протяжении более чем двух часов - с 5.32 до 7.42. За это время в зону поражения попали районы населенных пунктов Коминтерново, Октябрь, Новоласпа и Петровское в ДНР, а также Веселенькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое и Сокольники в ЛНР.

Отмечается, что ВСУ применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметра, посредством которых они выпустили 67 мин, гранатометы различных видов - из них по территории республик были выпущены 90 боеприпасов, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.

Информация о пострадавших среди мирного населения и новых разрушениях пока не поступала. Данные уточняются.

Напомним, о подготовке украинских военных к наступательным действиям в Донбассе в ДНР заявляли еще в январе. Разведка фиксирует усилившуюся активность ВСУ вдоль всей линии фронта.

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