В ДНР заявили о подготовке украинских военных к наступательным действиям в Донбассе

В районе Волновахи, Андреевки и Доброполья замечены экипажи танков и артиллерийские расчеты ВСУ. Фото: штаб «ООС»

Командование оборонного ведомства Донецкой Народной Республики настоятельно рекомендует украинским военным отказаться от наступательных действий на Донбасс. Иначе последствия для киевской армии могут быть плачевными. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, который выступил сегодня с экстренным заявлением.

По его словам, разведка фиксирует усилившуюся активность противника в зоне так называемой «операции объединенных сил».

- В подразделениях 1 отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53 и 54 механизированных бригад, 58 отдельной мотопехотной бригады противника приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находится в пунктах временной дислокации. Из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков, - рассказал он.

Также в районах подконтрольных Киеву городов Волноваха, Андреевка и Доброполье зафиксирована переброска танковых экипажей и артиллерийских расчетов, которые готовят вооружение и военную технику к бою. Командование украинской армии стягивает к линии фронта самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и усиливает передовые подразделения и штурмовые группы ВСУ переносными установками разминирования УР-83П.

- Обращаю ваше внимание, что танковые батальоны предназначены для ведения активных наступательных действий, а инженерные подразделения разграждения - для обеспечения и повышения их наступательных возможностей, что подтверждает факт подготовки ВСУ к агрессии против Донецкой и Луганской народных республик, - подчеркнул Басурин.

Украинским военным настоятельно рекомендуют отказаться от подобных действий.

- Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться, - заявил официальный представитель ведомства.

Напомним: о том, что украинская армия готовится к развязыванию активных боевых действий в Донбассе, в оборонном ведомстве ДНР заявили еще в пятницу, 21 января. Стало известно, что Киев стягивает к линии фронта тяжелую военную технику, присутствие которой нарушает все существующие договоренности.

Киев перебросил к линии фронта реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч». Фото: штаб «ООС»

Так, в районе населенного пункта Красноармейск (на Украине переименован в Покровск) осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня «Смерч» и двух реактивных систем залпового огня «Ураган» с кассетными боеприпасами.

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