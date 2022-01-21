В ДНР зафиксировали подготовку Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе

Украинские военные восемь лет обстреливают Донбасс. Фото: Штаб «ООС»

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил с экстренным заявлением. Полковник сообщил о том, что командование НМ ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе.

О подготовке к наступлению свидетельствует разведывательная информация. Зафиксировано стягивание Киевом к линии фронта тяжелой военной техники, присутствие которой нарушает все существующие договоренности. Басурин отметил, что на железнодорожной станции населенного пункта Красноармейск (на Украине переименован в Покровск) осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня «Смерч» и двух реактивных систем залпового огня «Ураган» с кассетными боеприпасами.

Также сообщается, что в Донбасс переброшены националистические подразделения, снайперы и спецподразделения спецслужб.

Некоторые поселки на линии фронта стали пустынными. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- По всей линии соприкосновения фиксируется усиление разведывательной деятельности противника с применением беспилотных летательных аппаратов. Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах, - говорится в заявлении. -

Также сохраняется вероятность совершения противником провокаций с использованием химических веществ, которые в конце 2021 года были доставлены в Авдеевку и Красный лиман.

Эдуард Александрович отметил, что в последнее время страны НАТО активно перебрасывают на Украину различное вооружение и военную технику, которую Киев отправляет в Донбасс.

- Только за последние несколько дней из Великобритании прибыло 9 самолетов С-17, которые доставили более 460 тонн различных летальных вооружений, в том числе порядка 1 000 противотанковых гранатометов «NLAW», - говорит представитель НМ ДНР. - Страны НАТО неоднократно заявляли, что все поставляемое на Украину вооружение не предназначено к использованию в так называемой зоне «операции объединенных сил». Вместе с тем, разведкой Народной милиции ДНР получены достоверные сведения о прибытии в зону ООС большой партии противотанковых гранатометов «NLAW», предназначенных для оснащения воинских частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения.

Народная милиция ДНР призвала страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнить пакет Минских договоренностей.

Жители прифронтовых поселков Республик Донбасса живут под постоянным обстрелами со стороны ВСУ. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Украина лишь говорит о мире, но делает все для развязывания войны в Донбассе. Жители Республик убеждены, что действующему руководству Украины финансово выгодна война в Донбассе, а на жизни людей им наплевать.

- На Украине средства массовой информации все больше говорят о вымышленном вторжении. Это все делается лишь для того, чтобы прикрыть свои действия, а именно подготовку к активной фазе войны, - считает жительница Куйбышевского района Ирина. - Неужели мировое сообщество этого не видит? Скорее, делает вид, что не замечает. А где же Германия, Франция - гаранты Минских соглашений?

- Неужели Украина осмелится на наступление на территорию, где проживают тысячи граждан России? - задается вопросом горловчанин Владимир, проживающий всю войну под обстрелами. - Если это и так, уверен, им это с рук не сойдет.