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Политика21 января 2022 9:01

В ДНР зафиксировали подготовку Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе

В Народной милиции Республики сделали экстренное заявление
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Украинские военные восемь лет обстреливают Донбасс. Фото: Штаб «ООС»

Украинские военные восемь лет обстреливают Донбасс. Фото: Штаб «ООС»

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил с экстренным заявлением. Полковник сообщил о том, что командование НМ ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе.

О подготовке к наступлению свидетельствует разведывательная информация. Зафиксировано стягивание Киевом к линии фронта тяжелой военной техники, присутствие которой нарушает все существующие договоренности. Басурин отметил, что на железнодорожной станции населенного пункта Красноармейск (на Украине переименован в Покровск) осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня «Смерч» и двух реактивных систем залпового огня «Ураган» с кассетными боеприпасами.

Также сообщается, что в Донбасс переброшены националистические подразделения, снайперы и спецподразделения спецслужб.

Некоторые поселки на линии фронта стали пустынными.

Некоторые поселки на линии фронта стали пустынными.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- По всей линии соприкосновения фиксируется усиление разведывательной деятельности противника с применением беспилотных летательных аппаратов. Осуществляется активное восполнение боеприпасов на полевых артиллерийских складах, - говорится в заявлении. -

Также сохраняется вероятность совершения противником провокаций с использованием химических веществ, которые в конце 2021 года были доставлены в Авдеевку и Красный лиман.

Эдуард Александрович отметил, что в последнее время страны НАТО активно перебрасывают на Украину различное вооружение и военную технику, которую Киев отправляет в Донбасс.

- Только за последние несколько дней из Великобритании прибыло 9 самолетов С-17, которые доставили более 460 тонн различных летальных вооружений, в том числе порядка 1 000 противотанковых гранатометов «NLAW», - говорит представитель НМ ДНР. - Страны НАТО неоднократно заявляли, что все поставляемое на Украину вооружение не предназначено к использованию в так называемой зоне «операции объединенных сил». Вместе с тем, разведкой Народной милиции ДНР получены достоверные сведения о прибытии в зону ООС большой партии противотанковых гранатометов «NLAW», предназначенных для оснащения воинских частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения.

Народная милиция ДНР призвала страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнить пакет Минских договоренностей.

Жители прифронтовых поселков Республик Донбасса живут под постоянным обстрелами со стороны ВСУ.

Жители прифронтовых поселков Республик Донбасса живут под постоянным обстрелами со стороны ВСУ.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Украина лишь говорит о мире, но делает все для развязывания войны в Донбассе. Жители Республик убеждены, что действующему руководству Украины финансово выгодна война в Донбассе, а на жизни людей им наплевать.

- На Украине средства массовой информации все больше говорят о вымышленном вторжении. Это все делается лишь для того, чтобы прикрыть свои действия, а именно подготовку к активной фазе войны, - считает жительница Куйбышевского района Ирина. - Неужели мировое сообщество этого не видит? Скорее, делает вид, что не замечает. А где же Германия, Франция - гаранты Минских соглашений?

- Неужели Украина осмелится на наступление на территорию, где проживают тысячи граждан России? - задается вопросом горловчанин Владимир, проживающий всю войну под обстрелами. - Если это и так, уверен, им это с рук не сойдет.

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