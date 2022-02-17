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Политика17 февраля 2022 8:41

Народная милиция ЛНР: Киев предпринимает попытки эскалации конфликта в Донбассе

За последние сутки ситуация на линии боевого соприкосновения очень обострилась
Ирина ДМИТРИЕВА
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Сегодня утром под массированный обстрел ВСУ попали районы пяти населенных пунктов Луганской Народной Республики. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром под массированный обстрел ВСУ попали районы пяти населенных пунктов Луганской Народной Республики. Фото: штаб «ООС»

За последние сутки ситуация на линии боевого соприкосновения в Донбассе существенно обострилась. Киев предпринимает попытки «раскачать» конфликт. Об этом заявил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта, - отметил он.

Руководитель оборонного ведомства Республики призвал международных наблюдателей «зафиксировать факты агрессивных действий со стороны киевских боевиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития на Донбассе».

Напомним, ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что сегодня утром под массированный обстрел ВСУ попали районы населенных пунктов Золотое-5, Сокольники, Веселенькое, Нижнее Лозовое и поселок Донецкий в ЛНР.

Тем временем в ДНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ после утренних обстрелов Республики. Там заявили, что вслед за мариупольским киевские силовики сосредоточили свою огневую активность на донецком и горловском направлениях.

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