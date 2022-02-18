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Политика18 февраля 2022 12:10

Военнослужащие ДНР пресекли попытку проникновения диверсантов на горловском направлении

Народная милиция была вынуждена открыть огонь, ДРГ понесли потери
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Военнослужащие ДНР пресекли попытку проникновения двух групп диверсантов на горловском направлении В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сделали экстренное заявление.

- Вдоль лесополосы вблизи населенного пункта Железная Балка нашими наблюдателями выявлено перемещение двух групп специального назначения ВФУ в количестве 10 и 12 человек. Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств, - говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве Республики рассказали, что противник понес потери.

- Не менее двух боевиков убитыми, трех раненых и были вынуждены отступить, - рассказали в Народной милиции.

По данным разведки Донецкой Народной Республики, диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки.

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