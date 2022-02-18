ВСУ повредили полотно железной дороги между ДНР и ЛНР

Полученные повреждения могут сказаться на движении поездов Фото: Иван ПРОХОРОВ

В результате минометного обстрела ВСУ было повреждено полотно железной дороги, соединяющей Донецкую и Луганскую Народные Республики. Стало известно, что инцидент случился во время обстрела поселка Пантелеймоновка под Горловкой, где осколки от мин задели участок железнодорожного пути. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на анонимный источник.

- Есть повреждение. Это железнодорожный путь возле Горловки. Там три колеи, та, у которой зафиксировано повреждение, не используется с 2019 года. Но был задет контактный провод, то есть на движении поездов это может сказаться. Но остается возможность использовать пути через другие населенные пункты, - рассказал агентству собеседник.

Напомним, что в результате сегодняшнего обстрела ВСУ была также повреждена трансформаторная подстанция в Горловке. Осколками пробит трансформатор (вытекло около 20 тонн масла), разрушена вентиляционная шахта, разбиты вводы (изоляторы), перебиты провода и повреждено остекление.

На территории подстанции была обнаружена неразорвавшаяся 120-миллиметровая мина, которую специалисты утилизировали за пределами объекта.

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