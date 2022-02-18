В результате украинского обстрела повреждены трансформаторные подстанции в Горловке

Повреждена подстанция. Фото: ДНР в СЦКК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждена трансформаторная подстанция в Горловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Повреждена подстанция «4-5» -110кВ. Осколками пробит трансформатор (вытекло около 20 тонн масла), разрушена вентиляционная шахта, разбиты вводы(изоляторы), перебиты провода, повреждено остекление, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что на территории подстанции была обнаружена неразорвавшаяся 120-миллиметровая мина, которая была утилизирована за пределами подстанции.

В пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР сообщили Донецкому агентству новостей, что поселок шахты Изотова был запитан оперативно с помощью резервных линий.

Напомним, что утром ВСУ обстреляли из минометов и тяжелых орудий районы Докучаевска, Горловки и юг ДНР

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