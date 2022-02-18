Утром ВСУ обстреляли из минометов и тяжелых орудий районы Докучаевска, Горловки и юг ДНР

Украинские военные продолжили массированный обстрел Донбасса. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные снова применили тяжелую артиллерию и противотанковые комплексы при обстрелах Донецкой Народной Республики. Утром под их прицел попали окраины Докучаевска, Горловки и села, расположенные на юге страны. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Они уточнили, что обстрелы велись с 6.15 до 7.25 в районе Докучаевска, горловского поселка шахты имени Изотова, села Набережное и Новоласпа. При этом ВСУ использовали артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, 120-миллиметровые минометы, бронетехнику, гранатометы и противотанковый ракетный комплекс.

- Всего был выпущен 21 боеприпас, - заявили в СЦКК.

Напомним, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась 17 февраля. С самого утра киевские войска вели огонь по республикам со всех направлений. В СЦКК признали, что таких массированных ударов не было с апреля 2021 года.

Читайте также

Леонид Пасечник: Пока Запад обеспокоен так называемым «вторжением России на Украину» - армия Зеленского обстреливает Донбасс

Глава ЛНР назвал действия ВСУ варварскими и циничными (подробнее)