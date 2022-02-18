За сутки по территории ДНР были выпущены почти 300 боеприпасов

Под прицельным огнем ВСУ оказались районы 14 населенных пунктов. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии обстреляли территорию ДНР 24 раза. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем противника оказались районы 14 населенных пунктов - Зайцево на южном, Гольмовский, поселки шахт Гагарина и Изотова на горловском, поселок шахты «Трудовская», Старомихайловка, Мандрыкино, Еленовка и Веселое на донецком, а также Октябрь, Петровское, Новоласпа, Коминтерново и Саханка на мариупольском направлениях.

При их обстрелах применялись 122-миллиметровые арторудия, противотанковые ракеты, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.

- Всего были выпущены 286 боеприпасов, - рассказали наблюдатели.

В результате обстрелов в поселке Старомихайловка под Донецком была ранена мирная жительница, а в Петровском районе столицы снарядами ВСУ были повреждены два дома.

Тем временем в зоне ответственности ЛНР насчитали 29 обстрелов за день.

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