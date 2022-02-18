Чтобы не подвергать людей опасности, было принято решение перекрыть дорогу

Как сообщил сегодня утром в своем телеграм-канале глава администрации Горловки Иван Приходько, из-за обстрелов перекрыто движение транспорта на трассе Горловка-Донецк.

По словам мэра, в зоне обстрелов оказались сразу два поселка, расположенных к югу от города - Пантелеймоновка и Красный Партизан. В связи с этим было принято решение не подвергать людей опасности и перекрыть трассу для проезжающих через этот участок дороги машин.

- В связи с обстрелом района поселков Пантелеймоновка и Красный Партизан временно перекрыто движение по трассе Горловка-Донецк. Прошу скорректировать свои маршруты движения, - предупредил жителей Иван Приходько.

Напомним, сегодня утром украинские военные продолжили массированный обстрел Донецкой Народной Республики. При этом они снова применили тяжелую артиллерию и противотанковые комплексы. Под прицел ВСУ попали окраины Докучаевска, Горловки и села, расположенные на юге ДНР. По ним был выпущен 21 боеприпас.

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