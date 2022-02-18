За сутки ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов ЛНР

ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки украинские военные 29 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, обстреляв 18 населенных пунктов. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, Славяносербска, сел Сокольники, Веселенькое, Нижнее Лозовое, Раевка, Лозовое, Николаевка, Новокиевка, Обозное, Шишково, Веселогоровка, Христовое, Калиново-Борщеватое, поселок городского типа Донецкий, поселки Металлист, Голубовское, Молодежное.

В представительстве Республики в СЦКК рассказали, что киевские силовики применяли для обстрела 122-миллиметровые артиллерийские орудия, 120- и 82-миллиметровые минометы, противотанковые ракетные комплексы, вооружения боевых машин пехоты, станковые противотанковые гранатометы СПГ-9, автоматические станковые гранатометы АГС-17 и крупнокалиберные пулеметы.

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