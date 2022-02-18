В ЛНР заявили, что Украина планирует нанести главный удар по Донбассу в районе Светлодарской дуги

Народная милиция ЛНР получила данные от агентурного источника Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Командование вооруженные формирования Украины планируют нанести главный удар по Донбассу в районе Светлодарской дуги. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- По данным агентурного источника, противник избрал данный район направлением главного удара оперативно-тактической группировки «Север» для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками и развития наступления вглубь нашей обороны по флангам, - сообщил он.

Филипоненко уточнил, что наступление планируется силами 30-й отдельной механизированной бригады, усиленной двумя танковыми батальонами 17-й отдельной танковой бригады во взаимодействии с соседом справа - 95-й десантно-штурмовой бригадой и при артиллерийской поддержке 26-й артиллерийской бригады.

- Во втором эшелоне планируется задействовать 17-й отдельную танковую бригаду без двух батальонов и 81-ю отдельную аэромобильную бригаду, находящуюся в резерве командующего «ООС», - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Тем временем ситуация в Донбассе накалена. ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Республик Донбасса.

Днем 18 февраля украинские войска накрыли плотным огнем запад Донецка. За полчаса по поселку Старомихайловка они выпустили 55 боеприпасов.

Ситуация в Донбассе: Последние новости на 18 февраля 2022 года - прямая онлайн-трансляция.

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