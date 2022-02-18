ВСУ обстреляли Докучаевск

ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Днем 18 февраля украинские вооруженные формирования обстреляли Докучаевск. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что обстрел зафиксирован в 13.20 по московскому времени. Украинская армия вела огонь с направления населенного пункта Бугас.
По Докучаевску выпущено пять 120-миллиметровых мин.
Сегодня утром подразделения украинской армии возобновили массированный обстрел Донбасса. За полчаса киевские силовики выпустили по территории ДНР шесть десятков мин.
Тем временем в результате украинского обстрела повреждены трансформаторные подстанции в Горловке. Поселки оперативно запитаны с помощью резервных линий.
Напомним, в представительстве ДНР в СЦКК назвали самые «горячие точки» Донбасса. Одной из них стал участок разведения сил и средств «Петровское - Богдановка»
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