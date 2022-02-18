За полчаса 60 мин: ВСУ возобновили обстрел юга ДНР и Горловки

Кроме крупнокалиберных минометов, ВСУ использовали также танковые орудия. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром подразделения украинской армии возобновили массированный обстрел Донбасса. За полчаса киевские силовики выпустили по территории ДНР шесть десятков мин. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, с 9.45 до 10.20 под прицельным огнем ВСУ оказались горловские поселки шахт имени Гагарина и 6/7, Широкая Балка, а также села Октябрь, Сосновское и Стыла на юге Республики. При их обстреле применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие.

- Всего были выпущены 73 боеприпаса, в том числе 60 мин, - рассказали наблюдатели.

В СЦКК также отметили, что при обстреле поселка шахты имени Гагарина на севере Горловки позже были задействованы танки. В 10.28 при их помощи ВСУ произвели по населенному пункту четыре выстрела.

Читайте также

За сутки по территории ДНР были выпущены почти 300 боеприпасов

Территория Республики подверглась украинским обстрелам 24 раза (подробнее)