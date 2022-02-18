В СЦКК назвали самые «горячие точки» Донбасса

Село Петровское, расположенное в 40 километрах от Донецка, сегодня утром подвелось обстрелу украинской артиллерии калибром 122 миллиметра (архивное фото) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Участок разведения сил и средств «Петровское - Богдановка» стал одной самых из «горячих точек» в Донбассе из-за резкой эскалации конфликта. Об этом заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Горячие точки: северо-запад Донецка, северо-запад Горловки, район участка разведения сил и средств «Петровское - Богдановка», а также юг Республики, - сообщил он.

Так, по информации СЦКК, село Петровское, расположенное в 40 километрах от Донецка, сегодня утром подвелось обстрелу украинской артиллерии калибром 122 миллиметра. Наблюдатели зафиксировали, что огонь был открыт в 05.30 из подконтрольного Киеву села Николаевка. Оттуда были выпущены 12 снарядов.

Такой же калибр киевские силовики «примерили» накануне вечером и при обстреле села Саханки на юге ДНР. По данным представительства, в последний раз такие арторудия противник применял в ноябре прошлого года.

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