Жителей прифронтовых районов Донецка эвакуировать пока не будут

Поселок Александровка находится всего в нескольких сотнях метров от позиций украинских военных и постоянно подвергается обстрелам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава администрации поселка Александровка Константин Чалый сообщил, что эвакуация местных жителей пока не планируется. Об этом он заявил в ответ на запрос ДАН.

- Я не знаю, откуда прошла такая информация. Распоряжений никаких нет. Как будет дальше - неизвестно. Но никто никого не эвакуирует и пока не собирается, работаем в обычном режиме, - сказал он.

Отметим, что ранее в соцсетях начала распространяться информация о том, что жителей прифронтового поселка якобы будут забирать автобусами и вывозить в другие районы Донецка. Как оказалось, слухи не нашли подтверждения ни у официальных лиц, ни у самого местного населения.

Напомним, со вчерашнего дня украинские военные продолжают массированный обстрел Донецкой Народной Республики. При этом они применяют тяжелую артиллерию и противотанковые комплексы. Сегодня под прицел ВСУ попали окраины Докучаевска, Горловки и села, расположенные на юге ДНР. По ним был выпущен 21 боеприпас.

А вчера в результате обстрела в поселке Старомихайловка под Донецком была ранена мирная жительница. Кроме того, пострали два дома в Петровском районе столицы.

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