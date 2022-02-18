В Широкой Балке поврежден дом: По счастливой случайности никто не пострадал

В Широкой Балке поврежден жилой дом. Фото: ДНР в СЦКК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано повреждение жилого дома в поселке Широкая Балка, что в Горловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что в доме проживает семья из трех человек, в том числе ребенок 4-х лет.

- По счастливой случайности, никто не пострадал, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Тем временем жителей прифронтовых районов Донецка эвакуировать пока не будут. Местные власти опровергли слухи о том, что население близко расположенных к линии фронта поселков вывезут в другие районы столицы.

Напомним, сегодня утром подразделения украинской армии возобновили массированный обстрел Донбасса. За полчаса киевские силовики выпустили по территории ДНР шесть десятков мин.

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