Украинские войска накрыли плотным огнем запад Донецка

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась со вчерашнего дня. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные накрыли плотным огнем поселок Старомихайловку, расположенный в западной части Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что за временной промежуток с 11.47 до 12.22 по населенному пункту были выпущены 46 боеприпасов, включая 120-миллиметровые мины и гранаты.

- Обстрел велся со стороны подконтрольного Киеву города Красногоровка, - заявили наблюдатели.

Напомним, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась со вчерашнего дня. Киевские войска открыли огонь по республикам со всех направлений. В результате обстрела в Старомихайловке была ранена женщина, а в Петровском районе Донецка пострадали два дома.

Сегодня под прицел ВСУ попали окраины Докучаевска, Горловки и села, расположенные на юге ДНР. В СЦКК сообщают о многочисленных повреждениях инфраструктуры и жилого фонда.

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