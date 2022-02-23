О Минских соглашениях, российских войсках, границах Республики: Главные тезисы пресс-конференции Главы ДНР Дениса Пушилина

Денис Пушилин. Фото: Надежда Чичерова

В Донецке прошла первая после признания Российской Федерацией Донецкой Народной Республики пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина.

Мы собрали главные высказывания руководителя Республики.

О ПРИЗНАНИИ

- Стоит ли говорить, что мы ждали этого признания очень давно? Я бы сказал, что даже не восемь лет, а 30 лет. С момента распада Советского Союза, Донбасс, к сожалению, был вынужден находиться в тех условиях, которые постепенно деградировали, и последние этапы деградации мы увидели в 2014 году. Когда нам уже в открытую на законодательном уровне запретили говорить на родном языке. Нам запретили оставаться самими собой. Нам запретили чтить свою историю. Мы с этим не согласились. Мы были вынуждены защищать свое мнение. И вот долгие восемь лет, и вот признание. И за это благодарность, и от себя лично, и от каждого жителя Донбасса.

О ГИБЕЛИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

- Если проанализировать последние события, можно увидеть, что то, что вызывало у Республики опасения - это скопление личного состава и техники, поставки летального вооружения со стороны стран Запада - сейчас уже проявляется в виде провокаций и, к сожалению, гибели мирного населения. По последним событиям мы видим, что агрессия со стороны Украины возрастает. В последние дни в ДНР есть погибшие гражданские жители. Это мужчина, простой шахтер, которой шел на работу и не смог дойти до своего места работы - в чем его вина была? Это трое гражданских в автомобиле, которые были убиты огнем противника.

В ДНР объявлена мобилизация Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

О МОБИЛИЗАЦИИ

- Мы были вынуждены объявить мобилизацию. Уже не 2014, не 2015 год, когда были разрозненные отряды ополченцев, у нас все структурированно и систематизировано. Если мы понимаем, что должны отражать агрессию, то должны делать это очень профессионально. Мобилизация идет по нарастающей. Это и бывшие ополченцы, и бывшие мужчины, которые не могут оставаться в стороне, когда решается судьба Донбасса. Конечно, это и чиновники, и госслужащие, и депутатский корпус, которые откликнулись и уже через военкоматы прошли и занимают позиции. С такими людьми, с такой страной, с большой Россией, которую мы уважаем, ценим - мы победим!

О РЕАКЦИИ ВСУ НА ПРИЗНАНИЕ РОССИЕЙ ДНР

- Во время проведения Совбеза, во время экскурса в историю со стороны Президента Российской Федерации, у нас сложилось впечатление, что они смотрели внимательно, и в этот период обстрелов не было. После этого количество обстрелов увеличилось. Вчера был использован «Град» по Донецку – этого давно не было – это реакция на признание.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ

- У нас были грандиозные планы, была принята программа на три года. Теперь мы понимаем, как это сделать. Первая задача – закончить с войной, с этими негодяями, а дальше поднимать восстанавливать и развивать народной хозяйство. Это ярко отразится на жизни каждого жителя Донецкой и Луганской Народных Республик.

ВСУ отреагировали на признание - обстрелами, с применением "Градов". Фото: НМ ДНР

О ВРЕМЕННО ПОДКОНТРОЛЬНОЙ КИЕВУ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

- Приложим максимум усилий для возвращения временно подконтрольной Киеву части Республики мирным путем. Как дальше будут развиваться события, каким образом будет восстанавливаться справедливость - покажет время. Хотелось бы мирным путем, но получится или нет - покажет время.

О ВВОДЕ РОССИЙСКИХ ВОЙСК

- Сейчас российские войска не находятся на территории ДНР, и до этих событий их искали здесь все международные наблюдатели… Что касается будущего - возможно ли здесь нахождение российских войск? Возможно. Соответствующее решение будет приниматься в зависимости от активности украинских войск.

О МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ

- Пресловутые Минские соглашения - уже в прошлом. Сейчас мы руководствуемся нынешней ситуацией. На протяжении переговоров в Минском формате Народные Республики приложили все усилия, но они так и не увенчались успехом, а о формате дальнейшего диалога с Киевом пока говорить не приходится. Пока составлять предметно наши переговорные позиции не то чтобы рано, просто разговаривать не с кем.

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