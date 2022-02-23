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Политика23 февраля 2022 12:21

Глава ДНР: С такими людьми, с такой страной, с большой Россией, которую мы уважаем, ценим - мы победим

В Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР и секретаря Генсовета партии «Единая Россия»
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Война в Донбасса продолжается восьмой год

Война в Донбасса продолжается восьмой год

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике были вынуждены объявить мобилизацию. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Уже не 2014, не 2015 год, когда были разрозненные отряды ополченцев, у нас все структурированно и систематизировано, - говорит Денис Владимирович. - Если мы понимаем, что должны отражать агрессию, то должны делать это очень профессионально.

Руководитель государства отметил, что мобилизация идет по нарастающей.

- Это и бывшие ополченцы, и бывшие мужчины, которые не могут оставаться в стороне, когда решается судьба Донбасса. Конечно, это и чиновники, и госслужащие, и депутатский корпус, которые откликнулись и уже через военкоматы прошли и занимают позиции, - рассказывает Денис Пушилин. - С такими людьми, с такой страной, с большой Россией, которую мы уважаем, ценим - мы победим!

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