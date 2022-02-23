Глава ДНР Денис Пушилин: «Первая задача – закончить с войной, с этими негодяями»

Глава ДНР отвечает на вопросы журналистов. Это первая пресс-конференция Главы в Донецке после признания Республики Россией Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина и Первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

- Как отреагировали подразделения ВСУ на признание Россией независимости ДНР? Как изменится жизнь жителей в социальной сфере? – спросил у Дениса Владимировича журналист телеканала «Звезда».

- Во время проведения Севбеза, во время экскурса в историю со стороны Президента Российской Федерации, у нас сложилось впечатление, что они смотрели внимательно, и в этот период обстрелов не было. После этого количество обстрелов увеличилось. Вчера был использован «Град» по Донецку – этого давно не было – это реакция на признание, - ответил Денис Владимирович.

Глава ДНР рассказал и о том, как изменится жизнь людей.

- У нас были грандиозные планы, была принята программа на три года. Теперь мы понимаем, как это сделать. Первая задача – закончить с войной, с этими негодяями, а дальше поднимать восстанавливать и развивать народной хозяйство. Это ярко отразится на жизни каждого жителя Донецкой и Луганской Народных Республик.

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