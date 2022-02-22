За шесть дней эскалации в результате украинских обстрелов в ДНР погибли четыре мирных жителя, три получили ранения

ВСУ продолжают обстрелы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донбассе 17 февраля начался новый виток эскалации. Украинские вооруженные формирования нарастили силы и средства на линии соприкосновения и увеличили интенсивность обстрелов. В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня подсчитали, что за шесть дней ВСУ 281 раз нарушили режим тишины.

- Всего противником выпущено 3719 боеприпасов различного калибра, - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего нарушений пришлось на мариупольское направление – 118, на донецком направлении установлено 98 таких фактов, на горловском – 65.

- За это время погибли четыре мирных жителя, из них трое в результате диверсионного акта на трассе Донецк–Горловка. Еще три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Также повреждено 25 жилых домов, 17 объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средства, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

В Представительстве подчеркнули, что украинские войска не прекращают огневую активность по всей линии боевого соприкосновения.

- При этом пытаясь дестабилизировать обстановку и внутри ДНР, устраивая кровавые диверсии, - сказали в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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