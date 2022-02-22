Денис Пушилин о признании Россией независимости ДНР: Сегодня определено наше будущее

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Исторический момент подписания Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным указов о признании Республик Донбасса навсегда и прочно войдет в нашу жизнь как восстановление справедливости и правды. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Сегодня определено наше будущее, и мы уверенно смотрим вперед, - заявил руководитель ДНР.

Признание Республик, по словам Пушилина, «намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса».

- Президент Российской Федерации воплотил волю россиян, волю русского народа к единству. Мы благодарны Владимиру Путину и всей России, - сказал Денис Владимирович. - Впереди у нас много трудной работы. Но народ Донбасса привык трудиться, чтобы обеспечить не только себя, но и другие регионы. Нам есть что предложить России. Теперь мы сможем развивать наши предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление Русского мира. С признанием, Донбасс!

Российский лидер Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал Указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Тем временем после подписания Владимиром Путиным указа о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик жители столицы ДНР вышли на центральную площадь столицы – дончане ликуют. Многие не могут сдержать слез.

Решение России о признание Республик Донбасса в Донецке встретили салютом.

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