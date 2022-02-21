После подписания Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик жители столицы ДНР вышли на центральную площадь столицы – дончане ликуют. Многие не могут сдержать слез.

Решение России о признание Республик Донбасса в Донецке встретили салютом.

- Ура! Ура! Ура! – выкрикивают горожане.

- Это исторический день, мы его так долго ждали!

- Мы ждали этого восемь лет, спасибо России, что поддерживает нас и не оставляет в беде!

Напомним, Российский президент Владимир Путин 21 февраля во время телеобращения заявил о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Глава государства в прямом эфире подписал указы о признании ДНР И ЛНР, а также договоры о взаимопомощи с Республиками.

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