Плакали от счастья! Спасибо, Россия! Как жители Республик Донбасса отреагировали на признание РФ независимости ДНР и ЛНР

Сегодня в России приняли крайне важное для Республик Донбасса Решение Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня исторический для Донбасса день – 21.02.22 – день признание Россией независимости ДНР и ЛНР. После объявления такого важного решения, «Комсомолка» опросила жителей Республик и узнала их мнения первой.

- МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО! – главный ответ всех опрошенных.

Люди ждали этого решения годы, надеялись на принятие этого решения, даже видели его в своих снах.

- Очень и очень рады! Всей семьей смотрели телевизор, а во время объявления решения о признания по телу прошли мурашки. Плачем от счастья! СПАСИБО РОССИЯ! – говорит жительница Донецка Ирина Светлова, которая приняла решение не эвакуироваться. – Очень надеемся на то, что нас защитят!

- Сегодняшний день навсегда войдет в историю. Столько, сколько за восемь долгих лет выстрадал народ Донбасса говорить не стану, боюсь сорваться. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать, любит и зверь свое дитя, и только Украина выделяется на общем фоне, - считает Владимир Скобцов, поэт Донбасса. - Вернётся ли Донбасс в Россию - вопрос не от большого ума. Донбасс никогда не менял гражданства своей души, Донбасс это и есть Россия. Сколько до Сталинграда не верило в победу? Сколько легло под немца, предало, опустило руки, сколько их было? Никто не скажет. Сталинград там, где гибнут за Россию, там, где отступать некуда, народ Донбасс не отступил. С Днём Победы, нашей Победы! Слава простым Людям Донбасса! С Праздником, родные мои земляки!

- Я, как и все, хотела, чтобы у Донбасса был крымский сценарий.... Увы. Но мы не стали на колени ни в обстрелы, ни в блокаду. Не станем и сейчас. Думаю, после признания у нас будет второе дыхание. И завидуйте мне, мои коллеги, которые уехали на Украину, - говорит Светлана Романова, врач - терапевт высшей категории.

- По школьной программе мы давно уже в России. Но оставались непризнанными Республиками. Теперь стали ближе. Да, тяжело, да, работы больше. Но ведь это же дает свой результат. Если бы не постоянные обстрелы, мои дети показывали бы еще лучший результат. Они и так молодцы - участвуют в Олимпиадах, ходят в спортивные секции, занимаются творчеством. Мои ребята - герои. И, думаю, когда станут взрослыми, будут вспоминать свое военное детство только с любовью, - считает Елена Светличная, учитель младших классов.

- Спасибо России за то, что всегда помогала нашим жителям! Спасибо за признание! 8 лет мы ждали этого решения и делали все, что зависело от нас. Ощущения, которые испытываем сейчас, не передать словами, - говорит кузнец военного времени Виктор Михалев.

Напомним, накануне Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать Республики и рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусматривающем сотрудничество в сфере обороны.

Позже, было собрано экстренное заседание Совета Безопасности РФ по ситуации в Донбассе. Спустя несколько часов Президент России объявил главное для Республик Решение – о признании ДНР и ЛНР. Речь Владимира Путина смотрел весь Донбасс.

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