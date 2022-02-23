Глава ДНР: Минские соглашения - в прошлом

Денис Пушилин и Андрей Турчак. Фото: Надежда Чичерова

Пресловутые Минские соглашения - уже в прошлом. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- Сейчас мы руководствуемся нынешней ситуацией, - подчеркнул Денис Пушилин.

По его словам, на протяжении переговоров в Минском формате Народные Республики приложили все усилия, но они так и не увенчались успехом, а о формате дальнейшего диалога с Киевом пока говорить не приходится.

- Пока составлять предметно наши переговорные позиции не то чтобы рано, просто разговаривать не с кем, - отметил руководитель государства.

23 февраля в столице ДНР состоялась пресс-конференция Главы Республики Дениса Пушилина и Первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Денис Владимирович и Андрей Анатольевич ответили на вопросы местных и зарубежных представителей СМИ.