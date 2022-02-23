Денис Пушилин: Российские войска появятся в ДНР, если вынудит украинская сторона

Денис Пушилин. Фото: Надежда Чичерова

На текущие момент в ДНР нет российских войск. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Сейчас российские войска не находятся на территории ДНР, и до этих событий их искали здесь все международные наблюдатели… Что касается будущего - возможно ли здесь нахождение российских войск? Возможно, - сообщил Глава ДНР.

По словам Пушилина, соответствующее решение будет приниматься в зависимости от активности украинских войск.

23 февраля в столице ДНР состоялась пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Денис Владимирович и Андрей Анатольевич ответили на вопросы местных и зарубежных представителей средств массовой информации.