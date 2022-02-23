Перед ДНР пока не стоит вопрос, что делать, если Украина добровольно не отдаст захваченную территорию

Денис Пушилин заявил, что сейчас именно Украина готова наступать. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 23 февраля, во время пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналистки из агентства Рейтер о том, что будет делать Республика, если Украина откажется добровольно отдавать подконтрольную ей территорию Донецкой области.

- Мы сейчас не находимся на этом этапе. Сейчас наоборот Украина готова наступать, - ответил Пушилин.

Он объяснил, что именно с угрозой нападения украинской армии на ДНР связана мобилизация мужского населения Республики.

Напомним, сейчас проходит совместная пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. На нее приглашены республиканские, российские и иностранные журналисты.

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