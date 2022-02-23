В День защитника Отечества Глава ДНР пожелал стране победного мира

23 февраля Денис Пушилин пожелал стране победного мира. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил ветеранов и действующих военнослужащих с Днем защитника Отечества.

- Товарищи военнослужащие! Ветераны! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! По первому зову вы встали на защиту родной земли, потому что осознаете святую обязанность всех поколений русских воинов. Они проявляли отвагу и самоотверженность в боях Великой Отечественной войны, исполняли свой интернациональный долг в Афганистане и других странах. Традиции чести и доблести продолжило Народное ополчение Донбасса, встав на защиту родной земли в 2014 году, - говорится в тексте поздравления.

Денис Пушилин отметил, что для жителей Донецкой Народной Республики это - особенный праздник.

- Наше государство уже почти восемь лет находится в состоянии войны, которая ведется по всем направлениям: военном, информационном, идеологическом, экономическом. Но теперь ДНР и ЛНР признаны Российской Федерацией, и это очень важно для обеспечения безопасности в Донбассе, - подчеркнул Глава ДНР. - Желаю нашим защитникам достижения главной цели - победного мира! С праздником!

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