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Общество22 февраля 2022 14:35

Всемирно известный ожоговый хирург из Донецка Эмиль Фисталь – о признании Россией независимости ДНР и ЛНР: Надеюсь, что Россия спасет Донбасс от войны

Эмиль Яковлевич прокомментировал «КП» исторический указ Президента РФ Владимира Путина
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Более полувека Герой труда ДНР ежедневно спасает жителей Донбасса и других регионов.

Более полувека Герой труда ДНР ежедневно спасает жителей Донбасса и других регионов.

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Всемирно известный врач-комбустиолог, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака Эмиль Фисталь раннее в интервью «Комсомольской правде» спрогнозировал, что Президент России Владимир Путин решит судьбу Донбасса – и у его жителей появится уверенность в завтрашнем дне.

КОНФЛИКТ МОЖЕТ СОЙТИ НА НЕТ

- Радуюсь, мы столько этого ждали! – говорит «КП» Эмиль Фисталь. – Почти восемь лет, что длится гражданская война. Огромное спасибо Владимиру Владимировичу Путину и руководителю нашего государства – Денису Владимировичу Пушилину, он столько усилий приложил, чтобы стать ближе к России.

Эмиль Яковлевич выразил надежду, что жители Республики получат преференции, которые есть у россиян. Начиная от уровня зарплат и заканчивая той же возможностью путешествовать.

- Признание поможет развитию экономики государства, наш край всегда был самодостаточным, процветающим. Верю, что со временем Донбасс станет частью Российской Федерации, - отметил Эмиль Фисталь.

Сам указ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР предусматривает поддержание мира в республиках Донбасса Вооруженными силами России.

- В свое время Россия спасла Крым. Когда российские военные вошли на полуостров, череда жертв прекратилась. Надеюсь, что и вооруженный конфликт в Донбассе подобным образом разрешится, - резюмировал всемирно известный ожоговый хирург.

ГЕРОЙ ТРУДА ВЫБРАЛ ДОНБАСС

Когда началась война, Эмиль Фисталь мог выбрать любую точку на карте, где его встретили бы со всеми почестями. Но он остался в военном Донецке. В институте неотложной и восстановительной хирургии, который Эмиль Яковлевич возглавляет с первых дней противостояния в Донбассе, вылечили около двух тысяч раненых.

Фисталя знают, как высоклассного врача-комбустиолога, поставившего на ноги не одну сотню сильно обожженных шахтеров. Больше полувека Герой труда ДНР ежедневно спасает жителей Донбасса и других регионов, без выходных и праздников борясь за жизнь каждого и помогая, казалось бы, в безнадежных ситуациях.

В 2008 году Эмиль Фисталь стал первым в истории Украины лауреатом премии «Призвание», которая вручается лучшим врачам России.

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