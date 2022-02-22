Всемирно известный ожоговый хирург из Донецка Эмиль Фисталь – о признании Россией независимости ДНР и ЛНР: Надеюсь, что Россия спасет Донбасс от войны

Более полувека Герой труда ДНР ежедневно спасает жителей Донбасса и других регионов. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Всемирно известный врач-комбустиолог, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака Эмиль Фисталь раннее в интервью «Комсомольской правде» спрогнозировал, что Президент России Владимир Путин решит судьбу Донбасса – и у его жителей появится уверенность в завтрашнем дне.

КОНФЛИКТ МОЖЕТ СОЙТИ НА НЕТ

- Радуюсь, мы столько этого ждали! – говорит «КП» Эмиль Фисталь. – Почти восемь лет, что длится гражданская война. Огромное спасибо Владимиру Владимировичу Путину и руководителю нашего государства – Денису Владимировичу Пушилину, он столько усилий приложил, чтобы стать ближе к России.

Эмиль Яковлевич выразил надежду, что жители Республики получат преференции, которые есть у россиян. Начиная от уровня зарплат и заканчивая той же возможностью путешествовать.

- Признание поможет развитию экономики государства, наш край всегда был самодостаточным, процветающим. Верю, что со временем Донбасс станет частью Российской Федерации, - отметил Эмиль Фисталь.

Сам указ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР предусматривает поддержание мира в республиках Донбасса Вооруженными силами России.

- В свое время Россия спасла Крым. Когда российские военные вошли на полуостров, череда жертв прекратилась. Надеюсь, что и вооруженный конфликт в Донбассе подобным образом разрешится, - резюмировал всемирно известный ожоговый хирург.

ГЕРОЙ ТРУДА ВЫБРАЛ ДОНБАСС

Когда началась война, Эмиль Фисталь мог выбрать любую точку на карте, где его встретили бы со всеми почестями. Но он остался в военном Донецке. В институте неотложной и восстановительной хирургии, который Эмиль Яковлевич возглавляет с первых дней противостояния в Донбассе, вылечили около двух тысяч раненых.

Фисталя знают, как высоклассного врача-комбустиолога, поставившего на ноги не одну сотню сильно обожженных шахтеров. Больше полувека Герой труда ДНР ежедневно спасает жителей Донбасса и других регионов, без выходных и праздников борясь за жизнь каждого и помогая, казалось бы, в безнадежных ситуациях.

В 2008 году Эмиль Фисталь стал первым в истории Украины лауреатом премии «Призвание», которая вручается лучшим врачам России.

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