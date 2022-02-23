Глава ДНР: Этого признания мы ждали даже не восемь лет, а 30

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В начале пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин выступил со вступительным словом.

- В первую очередь я хотел бы поблагодарить руководство Российской Федерации, а также всех жителей России за принятие судьбоносного для всего Донбасса, и не только, решения о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, - сказал Денис Владимирович.

Пушилин отметил, что признание - это, действительно, тот фундамент, который ляжет в основу мина на Донбассе, и не только на Донбассе.

- Стоит ли говорить, что мы ждали этого признания очень давно? Я бы сказал, что даже не восемь лет, а 30 лет. С момента распада Советского Союза, Донбасс, к сожалению, был вынужден находиться в тех условиях, которые постепенно деградировали, и последние этапы деградации мы увидели в 2014 году, - говорит руководитель Республики. - Когда нам уже в открытую на законодательном уровне запретили говорить на родном языке. Нам запретили оставаться самими собой. Нам запретили чтить свою историю. Мы с этим не согласились. Мы были вынуждены защищать свое мнение. И вот долгие восемь лет, и вот признание. И за это благодарность, и от себя лично, и от каждого жителя Донбасса

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