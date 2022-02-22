В ДНР объявили призыв на военную службу мужчин 18 – 27 лет, не пребывающих в запасе

В ДНР объявили призыв на военную службу мужчин 18 – 27 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава ДНР Денис Пушилин сегодняшним указом постановил призвать на военную службу граждан Республики 1995-2004 годов рождения.

- Постановляю осуществить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995-2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом ДНР от 13 февраля 2015 года «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу (далее - призывники), - говорится в тексте документа.

Призывников направят в резерв Командования Народной милиции ДНР для прохождения службы.

Также сегодня подписан и опубликован еще один указ Главы ДНР, согласно которому будет осуществляться призыв на военную службу мужчин в возрасте старше 55 лет в добровольном порядке.

Напомним, что 19 февраля Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию граждан в связи с угрозой агрессии Украины.

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