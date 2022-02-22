ВСУ обстреляли Донецк из "Града"

ВСУ применили "Град" впервые с 2018 года. Фото: Фейсбук

Вооруженные формирования Украины применили по территории Донецкой Народной Республики реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Впервые с мая 2018 года противник применил реактивную установку БМ-21 "Град" в количестве 5 ракет, - говорится в заявлении Представительства.

Отмечается, что огонь был открыт в 15.10 с района населенного пункта Водяное.

Под огонь попал Киевский район Донецка.

Кроме РСЗО "Град", ВСУ выпустили и 12 снарядов калибром 122 миллиметра.

В Донбассе 17 февраля начался новый виток эскалации. Украинские вооруженные формирования нарастили силы и средства на линии соприкосновения и увеличили интенсивность обстрелов. За это время погибли четыре мирных жителя, из них трое в результате диверсионного акта на трассе Донецк–Горловка. Еще три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В НМ ДНР не исключают, что Украина планирует провокации в отношении пассажирских самолетов

В несколько подконтрольных Киеву населенных пунктов прибыли «БУКи» (подробнее)