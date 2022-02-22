В НМ ДНР не исключают, что Украина планирует провокации в отношении пассажирских самолетов

Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжает поступать информация об усилении группировки ПВО вооруженных формирований Украины в зоне оперативной операции. Об этом заявил заместитель начальника Управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

- 20 февраля районах населенных пунктов Мангуш, Новоалександровка, Торецк, Краматорск и Камышное Станично-Луганского района, зафиксировано прибытие и постановка на боевое дежурство пяти зенитно-ракетных комплексов «БУК-М1», способных поражать воздушные суда на высоте до 22 километров в радиусе свыше 30 километров.

При этом, Эдуард Басурин отметил, что в Народной милиции ДНР нет авиации, летающей на такой высоте.

- Кроме того, разведкой фиксируется перемещение колонн подразделений украинских зенитных ракетных полков, на вооружении которых стоят комплексы С-300 и «БУК-М1» и занятие стартовых позиций в районах международных аэропортов городов Киев, Харьков и Черкассы. Не исключаем спланированной провокации в отношении пассажирских самолетов, - заявил замначальника оборонного ведомтсва ДНР Эдуард Басурин.

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