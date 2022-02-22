Разведка ДНР обнаружила ракетные комплексы ВСУ в районах международных аэропортов на Украине

Летать над Украиной стало небезопасно Фото: Иван ВИСЛОВ

Разведка ДНР доложила про обнаружение ракетных комплексов ВСУ в районах международных аэропортов ряда украинских городов. В связи с этим в оборонном ведомстве Республики предупредили про опасность полетов гражданских самолетов над территорией Украины.

- Нашей разведкой фиксируется перемещение колонн подразделений украинских зенитных ракетных полков, на вооружении которых стоят комплексы С-300 и «БУК-М1» и занятие стартовых позиций в районах международных аэропортов городов Киев, Харьков, Черкассы. Не исключаем спланированной провокации в отношении пассажирских самолетов, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он также добавил, что в окрестностях населенных пунктов Краматорск, Мангуш, Торецк, Новоалександровка и Камышное Станично-Луганского района выявлены 5 зенитных ракетных комплексов «БУК-М1» из вооружения 223-го зенитного ракетного полка. Эдуард Басурин отметил, что такое оружие способно поражать самолеты в радиусе свыше 30 километров от места установки.

Читайте также

За шесть дней эскалации в результате украинских обстрелов в ДНР погибли четыре мирных жителя, три получили ранения

Кроме того, повреждено 25 жилых домов, 17 объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средств (подробнее)