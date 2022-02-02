Сообщения о минировании получили школы и вузы 10 городов ДНР

Учеников в школах не было, а студентов эвакуировали Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике продолжают поступать анонимные сообщения о минировании. На данный момент известно, что информация об угрозе взрыва пришла в учебные заведения десяти городов.

Утром 2 февраля первые сообщения начали поступать в столице ДНР. Руководитель администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил о «минировании» 85 школ города.

- С раннего утра начали поступать анонимные сообщения о минировании школ Донецка. По состоянию на 8.00 имеется информация о минировании зданий 85-ти муниципальных образовательных учреждений города, - рассказал градоначальник.

На места сразу же выехали представители спецслужб, информация о минировании проверяется, учеников в зданиях школ нет.

Следом анонимы отправили угрозу в высшие учебные заведения.

- Пришли на пары, ничего не предвещало беды. Мы смотрели в новостях, что то там заминировали, то там, и были немного насторожены, - рассказывает «Комсомолке» студент Донецкого национального университета Андрей. Потом посреди занятия из громкоговорителя пошло уведомление, что «внимание, пожарная тревога, нужно эвакуироваться из здания». Все спокойно без паники собрались и вышли. На улице уже были спецслужбы, они сказали нам, чтобы мы отошли подальше, на безопасное расстояние.

Спецслужбы Республику проверяют помещения и территории учебных заведений на предмет взрывчатки. Фото: ДАН

Анонимные сообщения о минировании поступили и в Горловке. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- По поступившим анонимным сообщениям было произведено минирование всех школ Горловки, - сказал Приходько, отметив, что из-за в сложившейся обстановки школьники были переведены на дистанционный режим обучения на день раньше положенного срока, в зданиях школ обучающихся нет.

Позже стало известно, что информация от террористов поступила еще в несколько городов Республики – в Енакиево, Макеевку, Ждановку, Кировское, Иловайск, Докучаевск, Харцызск и Новоазовский район.

- В связи со сложившейся ситуацией учащиеся 27 муниципальных общеобразовательных учреждений города с сегодняшнего дня (на день раньше, согласно приказу министерства образования и науки ДНР – первоклассники должны были уйти на каникулы, а ученики 2-11 классов переведены на дистанционку с 3 февраля, - Авт.) переведены на дистанционный режим обучения, - написал в своем телеграм-канале мэр города Роман Храменков.

Напомним, это не первые анонимные сообщения о минировании за последнее время. 28 января поступила анонимная информация о взрывчатке, заложенной на территории 17 зданий во всех крупных городах страны. В списке террористов оказались 14 объектов, находящихся в Донецке, 2 - в Макеевке и 1 - в Горловке. сотрудники спецслужб организовали срочную эвакуацию людей из указанных помещений и начали проверять территорию на предмет присутствия взрывоопасных предметов. Информация о минировании не подтвердилась.

Тогда Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что по предварительной информации звонки о ложном минировании совершались с подконтрольной Украине территории, с линии соприкосновения.

- Использовался наш республиканский оператор. То есть, заранее были вывезены сим-карты на территорию, подконтрольную Украине, оттуда совершались звонки. Также использовались электронные почты из ряда европейских стран, - заявил руководитель государства.

Накануне, 1 февраля, поступила анонимная информация о минировании Киевского районного исполкома в Донецке. В ходе проверки сотрудники спецслужб обнаружили взрывчатку.

- Министерством государственной безопасности при содействии Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики предотвращен террористический акт украинских спецслужб в здании администрации Киевского района Донецка, - сообщили в министерстве госбезопасности. - Обнаруженное устройство, состоящее из четырех четырехсотграммовых тротиловых шашек и четырех электродетонаторов, а также поражающих элементов должно было быть приведено в действие посредством звонка на мобильный телефон.

Взрывное устройство с поражающими элементами было уничтожено на месте.

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