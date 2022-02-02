В Горловке поступила информация о минировании всех школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 февраля утром в Горловке городским властям стало известно о заминировании всех школ из анонимного источника. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- По поступившим анонимным сообщениям было произведено минирование всех школ Горловки, - отметил Иван Приходько.

Он сообщил, что школьники были переведены на дистанционный режим обучения на день раньше положенного срока. В ДНР шквал сообщений о «минировании» зданий стал поступать на прошлой неделе.

- Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике, - подчеркнул глава администрации.

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