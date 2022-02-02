В Горловке поступила информация о минировании всех школ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
2 февраля утром в Горловке городским властям стало известно о заминировании всех школ из анонимного источника. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.
- По поступившим анонимным сообщениям было произведено минирование всех школ Горловки, - отметил Иван Приходько.
Он сообщил, что школьники были переведены на дистанционный режим обучения на день раньше положенного срока. В ДНР шквал сообщений о «минировании» зданий стал поступать на прошлой неделе.
- Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике, - подчеркнул глава администрации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В столице ДНР проверяют информацию о минировании 85 школ
Об этом сообщил руководитель Донецка Алексей Кулемзин (подробнее)
В ДНР проверяют анонимные сообщения о минировании 85 школ в Донецке и всех школ в Горловке
На месте работают спецслужбы, учеников в зданиях нет (подробнее)