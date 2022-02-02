В ДНР проверяют анонимные сообщения о минировании 85 школ в Донецке и всех школ в Горловке

На месте работают специалисты (архивное фото) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ДНР продолжают поступать анонимные сообщения о минировании зданий. В частности, утром 2 февраля, поступили анонимные сообщения о минировании 85 школ. Об этом сообщил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

- С раннего утра начали поступать анонимные сообщения о минировании школ Донецка. По состоянию на 8.00 имеется информация о минировании зданий 85-ти муниципальных образовательных учреждений города, - отметил градоначальник.

На места сразу же выехали представители спецслужб, информация о минировании проверяется, учеников в зданиях школ нет.

Позже стало известно о том, что анонимные сообщения о минировании поступили и в Горловке. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- По поступившим анонимным сообщениям было произведено минирование всех школ Горловки, - сказал Приходько, отметив, что из-за в сложившейся обстановки школьники были переведены на дистанционный режим обучения на день раньше положенного срока, в зданиях школ обучающихся нет.

Позже стало известно, что террористы отправили сообщение о минировании в учебные заведения как минимум десяти городов Республики - в Донецк, Енакиево, Горловку, Макеевку, Ждановку, Кировское, Иловайск, Докучаевск, Харцызск и Новоазовский район.

Напомним, это не первые анонимные сообщения о минировании за последнее время. 28 января поступила анонимная информация о взрывчатке, заложенной на территории 17 зданий во всех крупных городах страны. В списке террористов оказались 14 объектов, находящихся в Донецке, 2 - в Макеевке и 1 - в Горловке. сотрудники спецслужб организовали срочную эвакуацию людей из указанных помещений и начали проверять территорию на предмет присутствия взрывоопасных предметов. Информация о минировании не подтвердилась.

Накануне, 1 февраля, поступила анонимная информация о минировании Киевского районного исполкома в Донецке. В ходе проверки сотрудники спецслужб обнаружили взрывчатку.

- Министерством государственной безопасности при содействии Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики предотвращен террористический акт украинских спецслужб в здании администрации Киевского района Донецка, - сообщили в министерстве госбезопасности. - Обнаруженное устройство, состоящее из четырех четырехсотграммовых тротиловых шашек и четырех электродетонаторов, а также поражающих элементов должно было быть приведено в действие посредством звонка на мобильный телефон.

Взрывное устройство с поражающими элементами было уничтожено на месте.

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