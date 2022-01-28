В ДНР фиксируют шквал анонимных сообщений о минировании: Большая половина зданий уже проверена

Сотрудники полиции оцепили территорию указанных помещений и вывели оттуда людей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой Народной Республике зафиксировали новую волну «минирований». Сегодня утром к правоохранителям поступила анонимная информация о взрывчатке, заложенной на территории 14 зданий во всех крупных городах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

- Сообщения с таким содержимым поступили на электронную почту сотрудникам организаций и предприятий, которые передали ее правоохранителям. В списке террористов оказались 14 объектов, находящихся в Донецке, 2 - в Макеевке и 1 - в Горловке, - рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что сотрудники спецслужб организовали срочную эвакуацию людей из указанных помещений и начали проверять территорию на предмет присутствия взрывоопасных предметов.

С самого утра специалисты проверяют здания на наличие взрывоопасных предметов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На данный момент большая половина зданий уже обследована, и взрывчатка там не обнаружена. Полицейские стараются по горячим следам установить лиц, причастных к распространению ложной информации.

Напомним, сегодня в столице ДНР сообщили о минировании главных административных и культурных объектов Республики. Среди указанных анонимами зданий значились помещения главных административных ведомств Республики и культурных объектов - Министерства иностранных дел, Министерства информации, МЧС, Региональной энергопоставляющей компании, Центрального республиканского банка, а также Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской и Дворца детского и юношеского творчества.

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