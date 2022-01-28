В Донецке сообщили о минировании главных административных и культурных объектов

На месте уже работают сотрудники спецслужб Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Сегодня утром от анонимных источников поступила информация о заминировании девяти зданий в Донецке. Конкретно - в Ворошиловском, Киевском и Калининском районах столицы. Об этом заявил руководитель администрации города Алексей Кулемзин.

Уточняется, что речь идет о зданиях главных административных ведомств Республики и культурных объектов - Министерства иностранных дел, Министерства информации, МЧС, Региональной энергопоставляющей компании, Центрального республиканского банка, а также Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской, Дворца детского и юношеского творчества. Поступившие сообщения касались также торгового центра «Пассаж» и пивзавода «Сармат».

По словам мэра, сейчас на месте уже работают сотрудники спецслужб. Специалисты проверяют здания на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, в прошлом году электронные сообщения о минировании получили сразу 36 школ Донецка. После обследования учебных заведений в полиции заявили, что информация не подтвердилась. И напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма - преступление, которое карается лишением свободы сроком до 5 лет.

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