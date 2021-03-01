35 школ Донецка получили электронные сообщения о минировании

Сообщение о минирование пришло на электронный адрес школ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке на электронный адрес 35 школ поступило сообщение о минировании зданий. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

В Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики заявили, что по факту анонимных сообщений о минировании учебных заведений ведется проверка.

- Сотрудники полиции проводят обследования учебных заведений, а также устанавливают лицо, причастное к распространению указанной информации, - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

По оперативным данным информация о минировании не подтвердилась: Ленинский р-н: школы №№ 29, 33, 45; Кировский р-н: школы №№ 90, 93, 115; Пролетарский р-н: школа № 149; Петровский р-н: школы №№ 103, 116; Буденновский р-н: школы №145, 135; Киевский р-н: школы № 47, 54, 61; Калининский р-н: школы № 10, 20, 35, - сообщил в Telegram-канале Алексей Валерьевич.

Проверки школ на предмет минирования продолжаются. Полицейские отметили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма - преступление, которое наказывается лишением свободы до 5 лет.

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