В столице ДНР проверяют информацию о минировании 85 школ

Информация проверяется (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР продолжают поступать анонимные сообщения о минировании зданий. В частности, утром 2 февраля, поступили анонимные сообщения о минировании 85 школ. Об этом сообщил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

- С раннего утра начали поступать анонимные сообщения о минировании школ Донецка. По состоянию на 8.00 имеется информация о минировании зданий 85-ти муниципальных образовательных учреждений города, - отметил градоначальник.

На места сразу же выехали представители спецслужб, информация о минировании проверяется, учеников в зданиях школ нет.

Накануне, 1 февраля, поступила анонимная информация о минировании Киевского районного исполкома в Донецке. В ходе проверки сотрудники спецслужб обнаружили и обезвредили взрывчатку. Жертв удалось избежать.

- На третьем этаже административного здания было обнаружено самодельное взрывное устройство, оснащенное дополнительными поражающими элементами, - сообщили правоохранители.

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