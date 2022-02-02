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Политика2 февраля 2022 6:35

В столице ДНР проверяют информацию о минировании 85 школ

Об этом сообщил руководитель Донецка Алексей Кулемзин
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Информация проверяется (архивное фото)

Информация проверяется (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР продолжают поступать анонимные сообщения о минировании зданий. В частности, утром 2 февраля, поступили анонимные сообщения о минировании 85 школ. Об этом сообщил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

- С раннего утра начали поступать анонимные сообщения о минировании школ Донецка. По состоянию на 8.00 имеется информация о минировании зданий 85-ти муниципальных образовательных учреждений города, - отметил градоначальник.

На места сразу же выехали представители спецслужб, информация о минировании проверяется, учеников в зданиях школ нет.

Накануне, 1 февраля, поступила анонимная информация о минировании Киевского районного исполкома в Донецке. В ходе проверки сотрудники спецслужб обнаружили и обезвредили взрывчатку. Жертв удалось избежать.

- На третьем этаже административного здания было обнаружено самодельное взрывное устройство, оснащенное дополнительными поражающими элементами, - сообщили правоохранители.

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